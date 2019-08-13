Бесплатные дебетовые карты в Ситибанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard World Black Edition
|до 7%
|0 - 18 000
|до 10%
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Mastercard World
|до 7%
|0 - 3 600
|до 7,5%
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1 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С ее помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять наиболее востребованные финансовые операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах. При этом ее важная особенность заключается в том, что держателю доступна только сумма, находящаяся на лицевом счете, и он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.
Сколько стоит выпуск и обслуживание?
Как правило, пластик такого типа можно получить в банке бесплатно. Обычно держателю не нужно платить и за первый год обслуживания. Лишь за второй и последующие годы с него берется комиссия.
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Нет необходимости ехать в отделение банка, ведь заполнить заявление и отправить его на рассмотрение можно онлайн. Нажмите кнопку «Оформить заявку», и система автоматически перенаправит вас на страницу с онлайн-формой, предназначенной для заполнения. О принятом решении вы узнаете благодаря телефонному звонку или SMS.