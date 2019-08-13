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Бесплатные дебетовые карты в Ситибанке

Банк: Ситибанк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard World Black Edition
 до 7% 0 - 18 000 до 10%
  • другое
Mastercard World
 до 7% 0 - 3 600 до 7,5%
  • другое
1 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовая карта — один из наиболее востребованных банковских продуктов. С ее помощью можно быстро, удобно и безопасно выполнять наиболее востребованные финансовые операции: оплачивать товары и услуги (в том числе через интернет), переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах. При этом ее важная особенность заключается в том, что держателю доступна только сумма, находящаяся на лицевом счете, и он не может взять кредит или воспользоваться овердрафтом.

Сколько стоит выпуск и обслуживание?

Как правило, пластик такого типа можно получить в банке бесплатно. Обычно держателю не нужно платить и за первый год обслуживания. Лишь за второй и последующие годы с него берется комиссия.

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  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, которые начисляются на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусные программы и их особенности;
  • степень популярности.

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