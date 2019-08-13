Дебетовая карта visa в банке Таврический Банк

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Visa Gold
Mastercard Gold
|до 8%
|0
|нет
|нет
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4 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
В настоящее время спрос на оформление таких финансовых инструментов, как дебетовые карты Visa в банке Таврический Банк неуклонно растет, поэтому портал Banki.ru предлагает актуальную и полную информацию по данному продукту. С помощью нашего сервиса вы сможете разобраться, согласно каким параметрам его выгодно подобрать.
Характеристика
Visa выпускается финансовой организацией и привязана к личному счету потребителя. Она предназначена для:
При использовании пластика вы распоряжаетесь только теми финансами, которые имеются на счете. Если же они кончились, транзакция становится невозможной. Отсюда следует вывод, что основной функцией данного предложения является замена им наличных денег в обращении.
Возможности
Главным плюсом владения этим инструментом считается мгновенный доступ к личным деньгам. При этом носить с собой кошелек, полный купюр, не потребуется. С помощью пластика с легкостью можно оплатить любой товар или услугу.
Помимо этого есть и другие преимущества:
Такие возможности имеются не по всем предложениям, поэтому, чтобы выбрать наиболее выгодное из них, внимательно ознакомьтесь со всеми плюсами и минусами, указанными на сайте Banki.ru. Полезно будет прочесть отзывы посетителей, поскольку они основаны на их реальном опыте.
Стоимость
Сегодня организации предлагают различные виды пластика. Они могут отличаться затратами на их обслуживание. Так, на рынке есть продукты:
Помимо этого, платной услугой является доставка сообщений об операциях. Но стоимость ее невелика, а клиент при этом может контролировать свои финансы.
Как получить
Для получения необходимо подать заявку в финансовую организацию. На сервисе Banki.ru предоставлена возможность сделать это в автоматическом режиме. После рассмотрения сотрудники свяжутся с вами и пригласят в офис. Потребуется подписание соглашения и предъявление удостоверения личности. В ряде случаев готовый продукт доставляется на дом, где и происходит заключение договора.