Карты для путешествий в Банке Интеза

Удобные расчеты в большинстве стран мира

Оформив дебетовую карту для путешествий от Банка Интеза, вы всегда будете держать под рукой достаточный финансовый запас. Она идеально подходит для зарубежных поездок, поскольку действует почти во всех точках планеты. Ее владельцу не нужно заранее заниматься обменом валют — все конверсионные операции выполняются автоматически. О других преимуществах подобного платежного средства мы расскажем более подробно.

Основные плюсы

1. Универсальность. Банковские карточки принимаются к оплате большинством магазинов, заправочных станций, СТО, парикмахерских, ресторанов и других предприятий. И даже снятие наличных не станет проблемой — для этого достаточно обратиться в кассу или воспользоваться банкоматом.

2. Выгодная бонусная программа. Владельцы таких финансовых инструментов могут накапливать «мили», предназначенные для бесплатного заказа авиабилетов. Им также предоставляется ряд преимуществ при сотрудничестве с турагентствами, отелями, службами проката автомобилей и наземными перевозчиками.

3. Наличие кешбэка. Подобный сервис позволяет частично возвращать потраченные средства. Величина такой компенсации существенно увеличивается при проведении акций — она нередко достигает 40–50 %.

На что обратить внимание?

Главное, что следует учитывать при выборе карточки — стоимость обслуживания. Она существенно отличается от таковой в массовом сегменте. За обычные банковские продукты приходится платить до 3–5 тысяч рублей в год. В премиальных версиях такая сумма уплачивается каждый месяц. К счастью, есть способы аннулировать эти платежи. Клиенту требуется поддерживать определенный остаток на счету, регулярно делать крупные покупки или пользоваться другими услугами банка — например, ипотечным кредитом или срочным депозитом.

Важна и процентная ставка, которая отображает заработок клиента. Размер такого дохода достигает 5–9 % годовых. Перед подписанием договора стоит уточнить, как производятся начисления — помесячно или ежегодно.

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