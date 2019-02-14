Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается в пользу ребенка - лица, не достигшего 18 лет на момент открытия вклада;

вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета вкладчика Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 181 дня - по ставке 3% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.