Вход

Семейная традиция

Кредит Урал Банк,

Кредит Урал Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,30%
Сумма
от 2 500 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
136
Ставка
4,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 2 500 ₽ 4,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • вклад открывается в пользу ребенка - лица, не достигшего 18 лет на момент открытия вклада;
  • вклад открывается безналичным перечислением денежных средств с текущего счета вкладчика
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 181 дня - по ставке 3% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Семейная традиция» в 1 городе России
4 538
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
посмотреть на карте
Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн 4,92 5 000 ₽ Посмотреть
КУБ-Прогрессивный+ 4,87 5 000 ₽ Посмотреть
КУБ-Бизнес Он-лайн 4,46 500 000 ₽ Посмотреть
Срочный пенсионный Он-лайн 4,45 1 ₽ Посмотреть
Срочный пенсионный 4,35 1 ₽ Посмотреть
Общее дело Он-лайн 4,3 1 ₽ Посмотреть
Общее дело 4,2 1 ₽ Посмотреть
Пенсионный сберегательный 3,6 10 ₽ Посмотреть
Срочный безотзывный 2,75 50 000 $ Посмотреть
Срочный пополняемый 2,65 40 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще