Капитал Gold
- стоимость обслуживания от 0 до 2 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 65 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 45 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
- Мир Премиальная
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир)
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года
0 руб. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания
0 долл. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания
0 евро. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания
0%
0%
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 100 руб.
0%
0%
1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 3 долл.
0%
0%
1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 2 евро
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
- не требуется
- не требуется
- бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
- бонусная программа
- высокая стоимость СМС-информирования;
- требуется первоначальный взнос на рублевый счет;
- проценты на остаток в рублях начисляются один раз в год
- для получения дохода необходимо поддерживать остаток от 30 000 руб. в течение года;
- карта Мир Премиальная открывается со счетом в рублях и участвует в кэшбэк-сервисе от платежной системы
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба