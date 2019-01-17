Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold

Мир Премиальная

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay (в т. ч. для Мир)

Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года

Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых на ежедневный остаток свыше 30 000 руб., 1% годовых - если хотя бы один день в году на счете находилась сумма менее 30 000 руб. (проценты начисляются ежегодно) от 1% до 3%

Выпуск и обслуживание 0 - 2 000 ₽ 0 руб. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания Первоначальный взнос: 30 000 руб. + стоимость 1-го года обслуживания

Выпуск и обслуживание 0 - 65 $ 0 долл. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Выпуск и обслуживание 0 - 45 € 0 евро. за обслуживание карты Мир в течение всего срока ее действия, если заказ карты осуществлен с использованием дистанционных каналов обслуживания Первоначальный взнос: в размере платы за 1-й год обслуживания

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день с карты, до 1 000 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 14 300 долл. в день, до 54 000 долл. в месяц со счета

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. (эквивалент) в день с карты, до 12 500 евро в день, до 43 000 евро в месяц со счета