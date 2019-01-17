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Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Капитал Platinum

Mastercard Platinum — Россельхозбанк
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Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Platinum — Россельхозбанк
  • Visa Platinum — Россельхозбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):

  • 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
  • макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 3%
3% годовых на ежедневный остаток свыше 30 000 руб., 1% годовых - если хотя бы один день в году на счете находилась сумма менее 30 000 руб. (проценты начисляются ежегодно)
Выпуск и обслуживание
4 500 ₽
Первоначальный взнос: 34 500 руб. (включая стоимость 1-го года осблуживания)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день с карты, до 1 000 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц со счета
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • присоединение к программе коллективного страхования держателей платежных карт категории Platinum, выезжающих за рубеж - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров;
  • бонусная программа
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • требуется первоначальный взнос на рублевый счет;
  • проценты на остаток в рублях начисляются один раз в год
Особые ограничения
  • для получения дохода необходимо поддерживать остаток от 30 000 руб. в течение года
Дата актуализации
17.01.2019 15:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Капитал Platinum» в 1125 городах России
83 065
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба