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Дебетовая Platinum
MasterCard Platinum — Джей энд Ти Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 10 000 ₽
- стоимость обслуживания 220 $
- стоимость обслуживания 200 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможность привязки карты к Apple Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
10 000 ₽
Выпуск и обслуживание
220 $
Выпуск и обслуживание
200 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% до 350 000 руб. в месяц, 2%, мин. 250 руб. при снятии свыше 350 000 руб. в месяц - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб. - на территории РФ
- 3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
устанавливаются индивидуально
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 2 000 долл. в месяц, 7% - свыше 2 000 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 2 000 долл. в месяц, 7% - свыше 2 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 7 долл. - на территории РФ
- 3%, мин. 7 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 7 долл. - на территории РФ
- 3%, мин. 7 долл. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
устанавливаются индивидуально
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 2 000 евро в месяц, 7% - свыше 2 000 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 2 000 евро в месяц, 7% - свыше 2 000 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2%, мин. 5,5 евро - на территории РФ
- 3%, мин. 5,5 евро - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 5,5 евро - на территории РФ
- 3%, мин. 5,5 евро - за пределами РФ
Лимиты по операциям
устанавливаются индивидуально
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах - 10 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- карта с технологией PayPass;
- отсутствие комиссии за снятие до 350 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков по картам в рублях;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- крупная комиссия за снятие в устройствах банка свыше 150 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро в месяц;
- крупная комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков за пределами РФ
Дата актуализации
05.02.2019 14:27
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
- 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Сайт
- www.jtbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06