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Твой ПСБ Премиум

Мир Премиальная «Твой ПСБ Премиум» — Промсвязьбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 8 033 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • Мир Премиальная «Твой ПСБ Премиум» — Промсвязьбанк
  • Mastercard World «Твой ПСБ Премиум» — Промсвязьбанк
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10 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
Бонусы
  • другое

программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:

  • 0,25% от суммы покупок, макс. 3 000 баллов в месяц;
Выпуск и обслуживание
0 - 8 033 ₽

со 2-го года: 0-8 400 руб.

333 руб. за индивидуальный дизайн; по 700 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ Премиум", плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:

  • минимальный среднемесячный баланс по всем счетам, открытым в банке - 1 000 000 руб.;
  • минимальная сумма безналичных операций (покупки, переводы через интернет-банк в оплату услуг связи, коммунальных услуг в пользу организаций, с которыми у банка заключено соглашение, списанные со счета карты не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным) по всем картам, выпущенным в рамках Пакета - 115 000 руб.;
  • минимальная сумма безналичных операций - 20 000 руб., и минимальный среднемесячный баланс - 500 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров и любых банкоматах за пределами РФ);
  • 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • клиенту предоставляются 5 бесплатных карт (1 основная и 2 дополнительные в рублях и 1 карта в долларах США и 1 карта в евро);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка; комиссия - 1,99% от суммы операции, совершенной в валюте, отличной от валюты счета, долларов США или евро;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб. / 194 долл. / 194 евро, перевыпуск карты - 8 300 руб. / 280 долл. / 280 евро;
  • 25% скидка на аренду индивидуального банковского сейфа;
  • страховая программа "Защита путешественника 50 000" - бесплатно;
  • приоритетное обслуживание в офисах банка, консультации персонального удаленного менеджера, звонки на выделенную телефонную линию;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможна отмена платы за обслуживание при выполнении требований банка;
  • бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров и за пределами РФ;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • высокая стоимость обслуживания карты при невыполнении требований, обеспечивающих отмену платы
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Твой ПСБ Премиум";
  • держателям предоставляется надбавка к процентной ставке по вкладам и накопительному счету в банке;
  • возможна доставка карты курьером
Дата актуализации
07.02.2019 14:44
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
10 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Твой ПСБ Премиум» в 137 городах России
95 505
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный