Твой ПСБ Премиум
- стоимость обслуживания от 0 до 8 033 ₽
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 128 $
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 110 €
- cash back
- бонусная программа
на выбор
- Mastercard World
- Мир Премиальная
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
- другое
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:
- 0,25% от суммы покупок, макс. 3 000 баллов в месяц;
со 2-го года: 0-8 400 руб.
333 руб. за индивидуальный дизайн; по 700 руб. ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ Премиум", плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- минимальный среднемесячный баланс по всем счетам, открытым в банке - 1 000 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций (покупки, переводы через интернет-банк в оплату услуг связи, коммунальных услуг в пользу организаций, с которыми у банка заключено соглашение, списанные со счета карты не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным) по всем картам, выпущенным в рамках Пакета - 115 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций - 20 000 руб., и минимальный среднемесячный баланс - 500 000 руб.
со 2-го года: 0-8 400 руб. (эквивалент)
11 долл. за индивидуальный дизайн; по 700 руб. (эквивалент) ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ Премиум", плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):
- минимальный среднемесячный баланс по всем счетам, открытым в банке - 1 000 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций (покупки, переводы через интернет-банк в оплату услуг связи, коммунальных услуг в пользу организаций, с которыми у банка заключено соглашение, списанные со счета карты не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным) по всем картам, выпущенным в рамках Пакета - 115 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций - 20 000 руб., и минимальный среднемесячный баланс - 500 000 руб.
со 2-го года: 0-8 400 руб. (эквивалент)
11 евро за индивидуальный дизайн; по 700 руб. (эквивалент) ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ Премиум", плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):
- минимальный среднемесячный баланс по всем счетам, открытым в банке - 1 000 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций (покупки, переводы через интернет-банк в оплату услуг связи, коммунальных услуг в пользу организаций, с которыми у банка заключено соглашение, списанные со счета карты не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным) по всем картам, выпущенным в рамках Пакета - 115 000 руб.;
- минимальная сумма безналичных операций - 20 000 руб., и минимальный среднемесячный баланс - 500 000 руб.
0% / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день
- 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров и любых банкоматах за пределами РФ);
- 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. в день
0% / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
1%, мин. 10 долл. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
- 1%, мин. 10 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров и любых банкоматах за пределами РФ);
- 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
1%, мин. 10 долл. / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
0% / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
1%, мин. 10 евро / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
- 1%, мин. 10 евро (0% в банкоматах банков-партнеров и любых банкоматах за пределами РФ);
- 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
1%, мин. 10 евро / 2% от суммы свыше 400 000 руб. (эквивалент) в день
- клиенту предоставляются 5 бесплатных карт (1 основная и 2 дополнительные в рублях и 1 карта в долларах США и 1 карта в евро);
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка; комиссия - 1,99% от суммы операции, совершенной в валюте, отличной от валюты счета, долларов США или евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб. / 194 долл. / 194 евро, перевыпуск карты - 8 300 руб. / 280 долл. / 280 евро;
- 25% скидка на аренду индивидуального банковского сейфа;
- страховая программа "Защита путешественника 50 000" - бесплатно;
- приоритетное обслуживание в офисах банка, консультации персонального удаленного менеджера, звонки на выделенную телефонную линию;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
- не требуется
- не требуется
- возможна отмена платы за обслуживание при выполнении требований банка;
- бесплатное снятие в банкоматах банков-партнеров и за пределами РФ;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- высокая стоимость обслуживания карты при невыполнении требований, обеспечивающих отмену платы
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Твой ПСБ Премиум";
- держателям предоставляется надбавка к процентной ставке по вкладам и накопительному счету в банке;
- возможна доставка карты курьером
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный