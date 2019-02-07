0 - 128 $

со 2-го года: 0-8 400 руб. (эквивалент)

11 долл. за индивидуальный дизайн; по 700 руб. (эквивалент) ежемесячно за обслуживание пакета услуг "Твой ПСБ Премиум", плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):