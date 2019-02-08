Далена Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Далена Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- cash back 0,35%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 40 $
- cash back 0,35%
- стоимость обслуживания 40 €
- cash back 0,35%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
0,35%
- от суммы любых покупок
Начисление процентов на остаток средств на счете
1,5%
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке до востребования
Начисление процентов на остаток средств на счете
по ставке до востребования
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Выпуск и обслуживание
40 $
Выпуск и обслуживание
40 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта")
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 5 долл. (эквивалент) (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта")
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 800 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 долл. (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта")
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 5 долл. (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта")
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 долл. в сутки, 20 000 долл. в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта")
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 5 долл. (эквивалент) (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта")
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 евро в сутки, 20 000 евро в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;
- штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;
- конвертация - по курсу банка (в ПВН), по курсу ЦБ +/- 1 п.п. (в банкоматах и при безналичных расчетах)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- пониженная комиссия за выдачу наличных в устройствах банков-партнеров
Дата актуализации
08.02.2019 12:27
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 3 городах России
1 442Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
- Адрес
- 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.dalenabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 673-10-10