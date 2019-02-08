Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 0,35% от суммы любых покупок Начисление процентов на остаток средств на счете 1,5% Начисление процентов на остаток средств на счете по ставке до востребования Начисление процентов на остаток средств на счете по ставке до востребования Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Выпуск и обслуживание 40 $ Выпуск и обслуживание 40 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта") Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. (эквивалент) (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта") Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 800 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта") Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта") Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 долл. в сутки, 20 000 долл. в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) (0,8% в банкоматах, подключенных к ООО "Мультикарта") Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5 долл. (эквивалент) (1% в ПВН, подключенных к ООО "Мультикарта") Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 евро в сутки, 20 000 евро в месяц; установка индивидуальных лимитов - 5 долл. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;

штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых в рублях, 40% годовых в иностранной валюте;

конвертация - по курсу банка (в ПВН), по курсу ЦБ +/- 1 п.п. (в банкоматах и при безналичных расчетах) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

пониженная комиссия за выдачу наличных в устройствах банков-партнеров Дата актуализации 08.02.2019 12:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.