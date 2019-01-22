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системы Мир Премиальная

Пенсионная Семейная команда Премиальная

Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 0,5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • технология Мир Accept
Cash Back
0,5%
  • 0,5% при сумме покупок от 2 500 руб. и более в месяц
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - первых пять операций в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 150 000 руб. в сутки, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта может быть выдана физическому лицу, имеющему право на получение пенсии, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение пенсии или иных выплат (перевод пенсии в банк обязателен)
Дата актуализации
22.01.2019 14:49
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Семейная команда Премиальная» в 24 городах России
898
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт