Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип технология Мир Accept Cash Back 0,5% 0,5% при сумме покупок от 2 500 руб. и более в месяц

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первых пять операций в месяц, далее 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 150 000 руб. в сутки, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;

участвует в дисконтной программе «Комплимент» Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта может быть выдана физическому лицу, имеющему право на получение пенсии, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение пенсии или иных выплат (перевод пенсии в банк обязателен) Дата актуализации 22.01.2019 14:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.