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Энерготрансбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная

MasterCard Gift «Подарочная» — Энерготрансбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gift
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 ₽

срок действия - 1 год

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;
  • срок действия - 1 год;
  • пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 09:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Калининград
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Банкоматы 43
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная