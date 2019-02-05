Энерготрансбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
MasterCard Gift «Подарочная» — Энерготрансбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gift
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
срок действия - 1 год
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;
- срок действия - 1 год;
- пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 09:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная