Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gift Технологические особенности моментальная выдача карты

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 0 ₽ срок действия - 1 год Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация номинал карты - от 300 до 15 000 руб.;

срок действия - 1 год;

пополнение не предусмотрено Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 09:54 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.