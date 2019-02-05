Вход
Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Travel

Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
еще 4 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
  • бонусная программа
  • Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
  • Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
  • Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
  • Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
  • Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
  • возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий

при совершении покупок по карте начисляются мили, которыми в дальнейшем можно возместить стоимость услуг, приобретенных на Travel-портале банка:

  • 1.5% за любые покупки;
  • до 8% за покупки на Travel-портале банка;
  • 1% годовых милями при ежемесячном обороте по карте менее 30 000 руб.;
  • 3% годовых милями при ежемесячном обороте по карте от 30 000 руб.;
  • макс. количество - 6 000 миль в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 2 988 ₽
  • по 249 руб. в месяц; при совершении покупок на сумму от 30 000 руб. в месяц или при ежедневном остатке на карте не менее 100 000 руб. ежемесячная плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 0% первые 4 операции (в год) в банкоматах за границей
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 300 руб.
  • 0% первые 4 операции (в год) в ПВН за границей
  • 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте или остатке
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:24
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel» в 7 городах России
760
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 51
Банкоматы 316
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба