Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Travel
Mastercard World «Travel» — Банк «Санкт-Петербург»еще 4 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
при совершении покупок по карте начисляются мили, которыми в дальнейшем можно возместить стоимость услуг, приобретенных на Travel-портале банка:
- 1.5% за любые покупки;
- до 8% за покупки на Travel-портале банка;
- 1% годовых милями при ежемесячном обороте по карте менее 30 000 руб.;
- 3% годовых милями при ежемесячном обороте по карте от 30 000 руб.;
- макс. количество - 6 000 миль в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 2 988 ₽
- по 249 руб. в месяц; при совершении покупок на сумму от 30 000 руб. в месяц или при ежедневном остатке на карте не менее 100 000 руб. ежемесячная плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% первые 4 операции (в год) в банкоматах за границей
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% первые 4 операции (в год) в ПВН за границей
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте или остатке
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel» в 7 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба