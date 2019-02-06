Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay Cash Back 1% от стоимости совершенных безналичных операций Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб.

1% мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 30 000 руб.

1% мин. 150 руб. - свыше 30 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование (полный пакет) - 59 руб. в месяц,бесплатно предоставляется обязательный пакет;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос бесплатно);

участие в дисконтных программах платежной системы Visa/MasterCard Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатные выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие до 30 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков; Минусы высокая комиссия за СМС-информирование (полный пакет) Дата актуализации 06.02.2019 11:17 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.