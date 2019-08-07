Дебетовая карта "Для бизнеса" в Уральском Банке Реконструкции и Развития
Visa Classic «Для бизнеса» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 770 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Unembossed
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 5%
*Акция** до 30.09.2019 г.:
- 5% - от суммы покупок в категориях: "издательство и печать","канцтовары", "расходные материалы", "печати и бумага", "книжные магазины", "школьные принадлежности","магазин открыток и сувениров", "газеты и журналы", "образовательные услуги";
- 1% - от суммы покупок в категориях товаров: "галантерея", "одежда", "обувь", "аксессуары", "копировальные салоны";
- макс. - 15 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 770 ₽
- 490 руб. - выпуск карты;
- 190 руб. - ежемесячно за ведение счета, не взимается при отсутствии операций в течении месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
- 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
- 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
- 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
- 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
- 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
- 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
в банкоматах Альфа Банк, Ак Барс, ВУЗ-Банк:
- 1%, мин. 120 руб. - до 20 000 руб. в месяц;
- 1,25%, мин. 120 руб. - от 20 001 до 50 000 руб.;
- 1,5%, мин. 120 руб.- от 50 001 до 200 000 руб.;
- 3%, мин. 120 руб. - от 200 001 до 300 000 руб.;
- 5%, мин. 120 руб.от 300 001 руб.
в банкоматах других банков:
- 3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 в сутки / 300 000 в мес. - для ИП; 100 000 в сутки / 500 000 в мес. - для ЮЛ
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-оповещение - 59 руб. в мес.;
- оповещение на e-mail - бесплатно;
- коллективное страхование по желанию - 990 руб. в год.;
- комиссия за взнос наличных - 79 руб. за каждый день внесения;
- итоговая выписка за год - 200 руб.
Экспертиза
Плюсы
- изменение функционала карты (отключение приходных и расходных операций) - бесплатно;
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта с индивидуальным дизайном выпускается при численности сотрудников организации более 200 человек
Дата актуализации
07.08.2019 15:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Для бизнеса» в 95 городах России
Справочная информация
ПАО КБ «УБРиР»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
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