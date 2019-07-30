Россия
Вход
Поиск
системы Мир Классическая

Дебетовая карта "Честно’к" в НИКО-Банке

Mastercard Standard «ЧЕСТНО’К» — НИКО-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 068 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Cash Back
от 1 до 5%

начисляется при сумме покупок свыше 5 000 руб. в месяц:

  • 1% от любых покупок
  • 5% по выбору клиента на три категории

макс. - 3 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
при сумме покупок свыше 5 000 руб. - 6% свыше 30 000 - 7% свыше 300 000 руб. - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 068 ₽

89 руб. в месяц; плата не взимается в первые два месяца и при одном из условий:

  • поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 30 000 руб.
  • осуществления операций оплаты товаров и услуг на сумму более 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможно оформить моментальную неименную карту "Мир";
  • услуга «Мобильный Банк» - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание при выполнение условий;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;
  • предусмотрен Cash back
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
30.07.2019 14:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Честно’к» в 8 городах России
373
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «НИКО-БАНК»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
(3532) 34-00-34