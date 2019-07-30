Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Cash Back от 1 до 5% начисляется при сумме покупок свыше 5 000 руб. в месяц: 1% от любых покупок

5% по выбору клиента на три категории макс. - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок свыше 5 000 руб. - 6% свыше 30 000 - 7% свыше 300 000 руб. - не начисляется до 7% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 068 ₽ 89 руб. в месяц; плата не взимается в первые два месяца и при одном из условий: поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 30 000 руб.

осуществления операций оплаты товаров и услуг на сумму более 5 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможно оформить моментальную неименную карту "Мир";

услуга «Мобильный Банк» - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание при выполнение условий;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;

предусмотрен Cash back Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 30.07.2019 14:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.