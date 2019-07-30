Дебетовая карта "Честно’к" в НИКО-Банке
Mastercard Standard «ЧЕСТНО’К» — НИКО-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 068 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
от 1 до 5%
начисляется при сумме покупок свыше 5 000 руб. в месяц:
- 1% от любых покупок
- 5% по выбору клиента на три категории
макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
при сумме покупок свыше 5 000 руб. - 6% свыше 30 000 - 7% свыше 300 000 руб. - не начисляется
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 068 ₽
89 руб. в месяц; плата не взимается в первые два месяца и при одном из условий:
- поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 30 000 руб.
- осуществления операций оплаты товаров и услуг на сумму более 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможно оформить моментальную неименную карту "Мир";
- услуга «Мобильный Банк» - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание при выполнение условий;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;
- предусмотрен Cash back
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
30.07.2019 14:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Честно’к» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «НИКО-БАНК»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3532) 34-00-34