Black Edition от Уральского Банка Реконструкции и Развития
- стоимость обслуживания от 0 до 15 480 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 243 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 0 до 220 €
- cash back до 5%
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1 до 5%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 5%
3% годовых начисляется при остатке на счете свыше 50 000 руб., 5% годовых - при остатке на счете свыше 50 000 руб. и покупках от 100 000 руб. в месяц
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 15 480 ₽
по 1 290 руб. в месяц; плата не взимается при условии поддержания неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 000 руб.
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 243 $
по 1 290 руб. (эквивалент) в месяц; плата не взимается при условии поддержания неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 000 руб. (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 220 €
по 1 290 руб. (эквивалент) в месяц; плата не взимается при условии поддержания неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 000 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 100 000 руб., до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 2 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 2 000 евро в день, до 20 000 евро в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|20.11.2019 12:40
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|20.11.2019 12:40
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|20.11.2019 12:40
Предложения месяца
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
Подробнее о Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития
Интернет-технологии беспрестанно развиваются, многие действия сегодня можно выполнить онлайн, и это постепенно переводит людей на безналичные формы расчетов. Именно для этого в РФ активно используются дебетовые карты. Они имеют много преимуществ перед наличными деньгами: обеспечивается их полная сохранность, операции становятся более безопасными, упрощаются процедуры перевода. Как и другие платежные инструменты, карточки обладают собственными особенностями функционирования и ограничениями.
Возможности
Главные параметры использования дебетовых карт отражены в положении ЦБ РФ №266-П.
Их выпускают и распространяют различные финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление таких действий. У них есть право на определение параметров инструмента, условий его действия, стоимости и т. д.
К одному клиентскому счету может быть привязано сразу несколько ДК, а если имеется несколько счетов, управлять ими получится при помощи одной карты.
К каким возможностям получает доступ клиент, получивший пластик:
- снятие наличных в банкоматах;
- оплата покупок в магазинах;
- проведение расчетов в режиме онлайн;
- переводы денежных средств;
- установка овердрафта, чтобы счетом можно было пользоваться, даже не имея на нем собственных денег.
Как оформить
На оформление уходит не слишком много времени. Какими способами оно осуществляется:
- В банковском офисе.
- Через интернет на официальном сайте компании.
Чтобы заказать карту Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития, соискателю необходим лишь один документ — его собственный паспорт.
Если запрос отправлен онлайн, вскоре после этого с клиентом свяжется менеджер для уточнения способа доставки. На изготовление ДК уходит до двух недель, а получить ее можно:
- посетив представительство ФО;
- запросив курьерскую доставку;
- почтой.
Разновидности продуктов
Как классифицировать Black Edition по условиям и основным параметрам:
- платежная система (Visa, MasterCard, МИР);
- наличие дополнительных функций (платиновые, золотые, стандартные, классические);
- зона покрытия (виртуальные, международные, локальные, внутрибанковские);
- цель использования (детская, зарплатная, пенсионная).
Существуют карты с комиссионными сборами и бесплатные. Цена устанавливается согласно статусу пластика и активации дополнительных услуг.
Об использовании
Чтобы расплатиться в офлайн-магазине, покупателю нужно только вставить или приложить карту Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития к терминалу. В случае с бесконтактной оплатой, если сумма не превышает 1000 рублей, не понадобится даже вводить ПИН-код.
С покупками в интернете тоже все максимально просто: зайти на сайт магазина, выбрать вещь, ввести реквизиты и осуществить перевод.
Чтобы сделка, заключенная с банком-эмитентом, оказалась удачной, при выборе продукта рекомендуется пользоваться порталом Banki.ru. Функционал нашего сервиса полезен и удобен, специальные фильтры, а также онлайн-калькулятор помогут понять, какое предложение принесет клиенту наибольшую выгоду. Стоит изучить отзывы других пользователей, чтобы окончательно сформировать свое мнение. Финальный шаг перед переходом на сайт ФО — нажатие кнопки «Онлайн-заявка».