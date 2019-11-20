Black Edition от Уральского Банка Реконструкции и Развития

Mastercard World Black Edition — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 15 480 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможность привязки к Samsung Pay/ Apple Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 1% от суммы по всем операциям покупки товаров, в т.ч. через сеть Интернет (без ограничений по сумме);
  • 5% от суммы безналичных покупок в категориях: "Авиабилеты", "Дьюти фри", "Магазины косметики","Салоны красоты", макс. 3 000 руб. / 47 долл. / 42 евро;
  • до 40% за покупки у партнеров
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%

3% годовых начисляется при остатке на счете свыше 50 000 руб., 5% годовых - при остатке на счете свыше 50 000 руб. и покупках от 100 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 15 480 ₽

по 1 290 руб. в месяц; плата не взимается при условии поддержания неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 120 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% от суммы, мин. 150 руб.
  • 0% в ПВН ВУЗ-банка
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб., до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Дополнительная информация
  • выпуск до 3-х дополнительных карт бесплатно;
  • изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, программа страхования - бесплатно;
  • участие в программе Lounge Key (бесплатные проходы в бизнес-залы при соблюдении условий)
Дата актуализации 20.11.2019 12:40
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 20.11.2019 12:40
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • возможность снижения / отмены платы за обслуживание при выполнении требований об остатке;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации 20.11.2019 12:40
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black Edition» в 95 городах России
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Справочная информация
ПАО КБ «УБРиР»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 31
Банкоматы 209
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

Подробнее о Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития

Интернет-технологии беспрестанно развиваются, многие действия сегодня можно выполнить онлайн, и это постепенно переводит людей на безналичные формы расчетов. Именно для этого в РФ активно используются дебетовые карты. Они имеют много преимуществ перед наличными деньгами: обеспечивается их полная сохранность, операции становятся более безопасными, упрощаются процедуры перевода. Как и другие платежные инструменты, карточки обладают собственными особенностями функционирования и ограничениями.

Возможности

Главные параметры использования дебетовых карт отражены в положении ЦБ РФ №266-П.

Их выпускают и распространяют различные финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление таких действий. У них есть право на определение параметров инструмента, условий его действия, стоимости и т. д.

К одному клиентскому счету может быть привязано сразу несколько ДК, а если имеется несколько счетов, управлять ими получится при помощи одной карты.

К каким возможностям получает доступ клиент, получивший пластик:

  • снятие наличных в банкоматах;
  • оплата покупок в магазинах;
  • проведение расчетов в режиме онлайн;
  • переводы денежных средств;
  • установка овердрафта, чтобы счетом можно было пользоваться, даже не имея на нем собственных денег.

Как оформить

На оформление уходит не слишком много времени. Какими способами оно осуществляется:

  • В банковском офисе.
  • Через интернет на официальном сайте компании.

Чтобы заказать карту Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития, соискателю необходим лишь один документ — его собственный паспорт.

Если запрос отправлен онлайн, вскоре после этого с клиентом свяжется менеджер для уточнения способа доставки. На изготовление ДК уходит до двух недель, а получить ее можно:

  • посетив представительство ФО;
  • запросив курьерскую доставку;
  • почтой.

Разновидности продуктов

Как классифицировать Black Edition по условиям и основным параметрам:

  • платежная система (Visa, MasterCard, МИР);
  • наличие дополнительных функций (платиновые, золотые, стандартные, классические);
  • зона покрытия (виртуальные, международные, локальные, внутрибанковские);
  • цель использования (детская, зарплатная, пенсионная).

Существуют карты с комиссионными сборами и бесплатные. Цена устанавливается согласно статусу пластика и активации дополнительных услуг.

Об использовании

Чтобы расплатиться в офлайн-магазине, покупателю нужно только вставить или приложить карту Black Edition Уральского Банка Реконструкции и Развития к терминалу. В случае с бесконтактной оплатой, если сумма не превышает 1000 рублей, не понадобится даже вводить ПИН-код.

С покупками в интернете тоже все максимально просто: зайти на сайт магазина, выбрать вещь, ввести реквизиты и осуществить перевод.

Чтобы сделка, заключенная с банком-эмитентом, оказалась удачной, при выборе продукта рекомендуется пользоваться порталом Banki.ru. Функционал нашего сервиса полезен и удобен, специальные фильтры, а также онлайн-калькулятор помогут понять, какое предложение принесет клиенту наибольшую выгоду. Стоит изучить отзывы других пользователей, чтобы окончательно сформировать свое мнение. Финальный шаг перед переходом на сайт ФО — нажатие кнопки «Онлайн-заявка».

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