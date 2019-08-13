Карты для путешествий в ФФин Банке

Как оформить банковскую карточку для зарубежных поездок?

Хранение денег в безналичной форме — это удобно, выгодно и безопасно. Оно защищает человека от мошенничества и краж, позволяет ему делать покупки в самых разных местах и приносит дополнительную прибыль. Чтобы получить все упомянутые преимущества, стоит оформить дебетовую карту для путешествий от ФФин Банка.

Шаг 1. Поиск выгодных предложений

Портал banki.ru предлагает удобный каталог с сервисом сортировки финансовых услуг. В нем можно отбирать программы сотрудничества по величине процентной ставки, стоимости обслуживания и другим параметрам. Мы публикуем и дополнительную информацию:

наличие кешбэка и размер компенсации. При проведении маркетинговых акций она достигает 40–50 % от стоимости покупок;

условия бонусной программы. Обычно речь идет о накоплении «миль» от авиакомпаний. Их могут принимать к оплате другие предприятия, работающие в туристической сфере — отели, экскурсионные бюро и службы проката автомобилей;

размер комиссии за снятие наличных, проверку счета в банкомате, совершение онлайн-перевода или подключение дополнительных услуг;

ограничения расходов в сутки и месяц;

условия сотрудничества за рубежом — стоимость экстренного снятия наличных, перевыпуска карточки и страхования;

требования к клиенту;

экспертные оценки, выделяющие сильные и слабые стороны предложения.

На сайте представлено множество полезных материалов — инструкций, аналитических статей и советов. Они помогают сделать осознанный выбор и получить наиболее выгодные условия.

Шаг 2. Подача онлайн-заявки

Перейдя на сайт финансовой организации, стоит заполнить все поля в электронной форме. Это можно сделать с помощью любого устройства, имеющего доступ к интернету — в том числе смартфона или планшета. От клиента требуется минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и место проживания. Справки о доходах потребуются только при открытии овердрафта или кредитной линии.

Шаг 3. Завершение формальностей

Спустя 15–30 минут можно будет войти в «личный кабинет» сайта, чтобы установить ограничения расходов, подключить другие услуги и ознакомиться с условиями договора. Последним шагом будет получение пластиковой карточки. Для этого следует связаться с представителем банка, чтобы выбрать удобное время посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.