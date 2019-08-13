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Карты для путешествий в ФФин Банке

Банк: Банк «Фридом Финанс»
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 5% 0 - 5 988 нет нет
1 заявка
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
 6% 0 - 30 000 нет нет
3 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Как оформить банковскую карточку для зарубежных поездок?

Хранение денег в безналичной форме — это удобно, выгодно и безопасно. Оно защищает человека от мошенничества и краж, позволяет ему делать покупки в самых разных местах и приносит дополнительную прибыль. Чтобы получить все упомянутые преимущества, стоит оформить дебетовую карту для путешествий от ФФин Банка.

Шаг 1. Поиск выгодных предложений

Портал banki.ru предлагает удобный каталог с сервисом сортировки финансовых услуг. В нем можно отбирать программы сотрудничества по величине процентной ставки, стоимости обслуживания и другим параметрам. Мы публикуем и дополнительную информацию:

  • наличие кешбэка и размер компенсации. При проведении маркетинговых акций она достигает 40–50 % от стоимости покупок;
  • условия бонусной программы. Обычно речь идет о накоплении «миль» от авиакомпаний. Их могут принимать к оплате другие предприятия, работающие в туристической сфере — отели, экскурсионные бюро и службы проката автомобилей;
  • размер комиссии за снятие наличных, проверку счета в банкомате, совершение онлайн-перевода или подключение дополнительных услуг;
  • ограничения расходов в сутки и месяц;
  • условия сотрудничества за рубежом — стоимость экстренного снятия наличных, перевыпуска карточки и страхования;
  • требования к клиенту;
  • экспертные оценки, выделяющие сильные и слабые стороны предложения.

    • На сайте представлено множество полезных материалов — инструкций, аналитических статей и советов. Они помогают сделать осознанный выбор и получить наиболее выгодные условия.

    Шаг 2. Подача онлайн-заявки

    Перейдя на сайт финансовой организации, стоит заполнить все поля в электронной форме. Это можно сделать с помощью любого устройства, имеющего доступ к интернету — в том числе смартфона или планшета. От клиента требуется минимальный объем информации — паспортные данные, номер мобильного телефона и место проживания. Справки о доходах потребуются только при открытии овердрафта или кредитной линии.

    Шаг 3. Завершение формальностей

    Спустя 15–30 минут можно будет войти в «личный кабинет» сайта, чтобы установить ограничения расходов, подключить другие услуги и ознакомиться с условиями договора. Последним шагом будет получение пластиковой карточки. Для этого следует связаться с представителем банка, чтобы выбрать удобное время посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.

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