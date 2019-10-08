Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Акибанке

Банк: Акибанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
до 6,5% 0 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Работа кассы
Оценка: 5 Проверяется
Хочу персонально отметить и поблагодарить кассира отделения ВТБ по Комсомольскому пр., 7. Обращалась в это отделение неоднократно, в том числе по вопросам, связанным с обменом... Весь отзыв
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Преимущества дебетовых карт МИР, выпущенных в Акибанке, успели оценить многие пользователи. Узнать о возможностях продукта, стоимости обслуживания и специальных бонусах можно не выходя из дома, открыв бесплатный портал Banki.ru через браузер компьютера или смартфона. На сайте также доступна информация о самом эмитенте, количестве отделений и банкоматов в каждом конкретном городе, статистика поданных заявок на оформление. Вы сможете сделать онлайн-заказ без каких-либо дополнительных комиссий, нажав специальную кнопку под описанием.

Порядок получения услуги

Хотя отечественная разработка отличается от зарубежных аналогов по ряду критериев, процедура заключения договора на обслуживание и выпуск остались привычными и происходят в несколько этапов.

1. Подача заявки на эмиссию. Клиенту необходимо заполнить стандартную анкету, включающую в себя его основные персональные данные (ФИО, серия, номер, кем и когда выдан паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации). Сделать это можно двумя способами:

  • лично посетив офис;
  • через интернет.

    • 2. Подписание документов. После представления сведений в течение некоторого времени (от 3 до 14 дней) на телефон или электронную почту заявителя придет уведомление о готовности карточки и приглашение явиться в определенный филиал компании для ее получения. Во время визита нужно будет подписать договор на обслуживание, предварительно внимательно изучив его условия.

    3. Установка ПИН-кода и активация. Предоставляется возможность уникальную комбинацию из четырех цифр для подтверждения операций придумать самостоятельно.

    После этого можно использовать новый платежный инструмент по своему усмотрению: для совершения ежедневных покупок, переводов или хранения средств.

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