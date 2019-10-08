Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в Акибанке

Преимущества дебетовых карт МИР, выпущенных в Акибанке, успели оценить многие пользователи. Узнать о возможностях продукта, стоимости обслуживания и специальных бонусах можно не выходя из дома, открыв бесплатный портал Banki.ru через браузер компьютера или смартфона. На сайте также доступна информация о самом эмитенте, количестве отделений и банкоматов в каждом конкретном городе, статистика поданных заявок на оформление. Вы сможете сделать онлайн-заказ без каких-либо дополнительных комиссий, нажав специальную кнопку под описанием.

Порядок получения услуги

Хотя отечественная разработка отличается от зарубежных аналогов по ряду критериев, процедура заключения договора на обслуживание и выпуск остались привычными и происходят в несколько этапов.

1. Подача заявки на эмиссию. Клиенту необходимо заполнить стандартную анкету, включающую в себя его основные персональные данные (ФИО, серия, номер, кем и когда выдан паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации). Сделать это можно двумя способами:

лично посетив офис;

через интернет.

2. Подписание документов. После представления сведений в течение некоторого времени (от 3 до 14 дней) на телефон или электронную почту заявителя придет уведомление о готовности карточки и приглашение явиться в определенный филиал компании для ее получения. Во время визита нужно будет подписать договор на обслуживание, предварительно внимательно изучив его условия.

3. Установка ПИН-кода и активация. Предоставляется возможность уникальную комбинацию из четырех цифр для подтверждения операций придумать самостоятельно.

После этого можно использовать новый платежный инструмент по своему усмотрению: для совершения ежедневных покупок, переводов или хранения средств.

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