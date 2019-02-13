Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

Выпуск и обслуживание 2 760 ₽ со 2-го года плата взимается по 230 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 60 $ со 2-го года плата взимается по 5 долл. в месяц

Выпуск и обслуживание 60 € со 2-го года плата взимается по 5 евро в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 20 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения); общий лимит расходных операций: до 100 000 руб. в день (в эквиваленте)