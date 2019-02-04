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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Фора-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 50 $
- стоимость обслуживания 45 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Выпуск и обслуживание
50 $
Выпуск и обслуживание
45 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,5%. мин. 50 руб. - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0,5%. мин. 50 руб. (эквивалент) - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0,5%. мин. 50 руб. (эквивалент) - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- скидки при бронировании отеля и аренде автомобиля;
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за выдачу наличных в устройствах банка
Дата актуализации
04.02.2019 15:29
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба