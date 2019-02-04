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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 50 $ Выпуск и обслуживание 45 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0,5%. мин. 50 руб. - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0,5%. мин. 50 руб. (эквивалент) - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0,5%. мин. 50 руб. (эквивалент) - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

скидки при бронировании отеля и аренде автомобиля;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Минусы наличие комиссии за выдачу наличных в устройствах банка Дата актуализации 04.02.2019 15:29 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.