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Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 28 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
единовременно за весь срок действия - 3 года
Выпуск и обслуживание
30 $
взимается единовременно за весь срок действия - 3 года
Выпуск и обслуживание
28 €
взимается единовременно за весь срок действия - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0,65%
Снятие наличных в ПВН банка
0,65%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65%, мин. 65 руб.
- 1,2%, мин. 350 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,65%
Снятие наличных в ПВН банка
0,65%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65%, мин. 1 долл.
- 1,2%, мин. 6 долл. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 6 долл
Лимиты по операциям
500 000 руб. в месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,65%
Снятие наличных в ПВН банка
0,65%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65%, мин. 1 евро
- 1,2%, мин. 6 евро - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 6 евро
Лимиты по операциям
500 000 руб. в месяц (эквивалент)
Дополнительная информация
- комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 12:23
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
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