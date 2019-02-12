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Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽

единовременно за весь срок действия - 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0,65%

Снятие наличных в ПВН банка

0,65%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,65%, мин. 65 руб.
  • 1,2%, мин. 350 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за образование технической задолженности - 35% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 15 руб. за операцию;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 12:23
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
2 418
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 16
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Телефоны
(843) 238-03-39