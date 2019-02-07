Енисейский Объединенный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Енисейский Объединенный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- стоимость обслуживания 11 $
- стоимость обслуживания 9 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Standard
- Золотая Корона
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
со 2-го года: 400 руб.
Выпуск и обслуживание
11 $
со 2-го года: 400 руб. (эквивалент);
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
9 €
со 2-го года: 400 руб. (эквивалент);
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 90 руб. - более 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 130 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 40 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 3 долл. - более 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 130 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 100 долл. в сутки, 7 700 долл. в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 40 операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 3 евро - более 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 130 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 750 евро в сутки, 6 850 евро в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 40 операций в сутки
Дополнительная информация
- плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Клик-Мастер" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
07.02.2019 15:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Красноярск
- Телефоны
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8 800 200-97-00 — единая справочная служба