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Банк Оранжевый, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Исследователь

Visa Classic — Банк Оранжевый
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 675 до 1 800 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
675 - 1 800 ₽

со 2-го года: **600-1 500 руб. **; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте исреднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ
Дата актуализации
11.02.2019 15:44
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Исследователь» в 2 городах России
6 085
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба