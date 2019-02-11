Исследователь
- стоимость обслуживания от 675 до 1 800 ₽
- стоимость обслуживания от 10 до 27 $
- стоимость обслуживания от 9 до 24 €
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
со 2-го года: **600-1 500 руб. **; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте исреднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается 300 руб.
со 2-го года: 600-1 500 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
со 2-го года: **600-1 500 руб. (эквивалент) **; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается;дополнительно при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
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- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
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- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
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0%
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба