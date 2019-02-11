10 - 27 $

со 2-го года: 600-1 500 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается 300 руб.;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ