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Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Карта школьника 1-4 класс

MasterCard Unembossed «Карта школьника» — Ак Барс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)

бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению предоставляется в городах: Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • срок действия карты - 5 лет;
  • система контроля и управления доступом, учет посещаемости школы,учреждений дополнительного образования, оплата школьного питания;
  • бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению;
  • запрос остатка в устройствах других банков- 20 руб.;
  • СМС-информирование - 70 руб. начиная со 2-го месяца;
  • лимит пополнения - 15 000 руб.
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • комплект карт состоит из: перфорированной предоплаченной карты MasterCard PayPass, предоплаченной карты MasterCard испециального браслета со вставкой для карты MasterCard PayPass (на вставке указывается Ф. И. О. ученика, являющего держателем карты);
    • возможность использования карты в сети Интернет отсутствует
Дата актуализации
12.02.2019 11:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта школьника 1-4 класс» в 93 городах России
52 440
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба