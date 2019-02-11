Intesa Magnifica Вояж
- стоимость обслуживания от 0 до 33 600 ₽
- cash back 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 532 $
- cash back 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 444 €
- cash back 10%
- бонусная программа
- Visa Signature
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- 10% за покупки в категориях "Места общественного питания, рестораны" (5812), "Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны - места продажи алкогольных напитков" (5813), "Рестораны-закусочные" (5814);
- макс. сумма возмещения в месяц - 15 000 руб. / 200 долл. / 200 евро;
- при наличии подключенной программы лояльности Intesa-S7 Priority cash back не начисляется
- для путешествий
программа лояльности Intesa-S7 Priority дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;
- 1 500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
- 1,5 миль за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг
Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 25 000 руб.
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
0%
1%, мин. 20 руб.
0%
1% + 100 руб.
0%
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
0%
1% + 100 руб. (эквивалент)
0%
1%, мин. 20 руб. (эквивалент)
0%
1% + 100 руб. (эквивалент)
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- комиссия за конвертацию при расчетах за рубежом в валюте, отличной от руб. / долл. / евро - 1% от суммы операции;
- экстренные услуги за рубежом (перевыпуск карты, выдача наличных) - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых - в иностранной валюте;
- выпуск карты Priority Pass и 4 посещения бизнес-залов в год - бесплатно;
- полис ВЗР, страхование покупок и расширенная гарантия - бесплатно;
- 20% скидка на аренду банковской ячейки;
- в рамках пакета услуг предусмотрены открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток, льготные условия по вкладам и кредитам в банке
- не требуется
- не требуется
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;
- бесплатное получение наличных в любых банкоматах;
- выпуск карты Priority Pass и 4 бесплатных посещения бизнес-залов в год
- наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН банка
- карта выпускается в пакете услуг "Intesa Magnifica" для клиентов с доходом свыше 120 000 руб. или совершающих покупки по карте любого банка на сумму от 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев;
- при наличии подключенной программы лояльности "Intesa-S7 Priority" cash back не начисляется;
- участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба