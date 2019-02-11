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Intesa Magnifica Вояж

Visa Signature — Банк Интеза
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 33 600 ₽
  • cash back 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
10%
  • 10% за покупки в категориях "Места общественного питания, рестораны" (5812), "Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны - места продажи алкогольных напитков" (5813), "Рестораны-закусочные" (5814);
  • макс. сумма возмещения в месяц - 15 000 руб. / 200 долл. / 200 евро;
  • при наличии подключенной программы лояльности Intesa-S7 Priority cash back не начисляется
Бонусы
  • для путешествий

программа лояльности Intesa-S7 Priority дает возможность накапливать мили, совершая безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оформления премиальных авиабилетов на рейсы S7 Airlines, авиакомпаний - участников альянса oneworld и авиакомпании Emirates (от 6 000 миль), возможность повышения класса обслуживания в обмен на накопленные мили - для участника программы S7 Priority и пассажиров, указанных с ним в одном бронировании (от 6 500 миль) или для передачи миль родственникам и друзьям или на благотворительность;

  • 1 500 приветственных миль за подключение карты к программе лояльности "S7 Priority";
  • 1,5 миль за каждые 60 рублей/ 1 долл. / 1 евро при безналичной оплате товаров и услуг

Ежемесячная плата за участие в программе составляет - 300 руб. за каждую подключенную к программе карту, 0 руб. - при условии ежемесячных безналичных расходов по карте на сумму не менее 25 000 руб.

Выпуск и обслуживание
0 - 33 600 ₽

по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается при суммарном среднедневном остатке на рублевых счетах в банке от 2 000 000 руб. или при сумме покупок по карте от 110 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 20 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц (установление / изменение расходного лимита - бесплатно)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию при расчетах за рубежом в валюте, отличной от руб. / долл. / евро - 1% от суммы операции;
  • экстренные услуги за рубежом (перевыпуск карты, выдача наличных) - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 24% годовых - в иностранной валюте;
  • выпуск карты Priority Pass и 4 посещения бизнес-залов в год - бесплатно;
  • полис ВЗР, страхование покупок и расширенная гарантия - бесплатно;
  • 20% скидка на аренду банковской ячейки;
  • в рамках пакета услуг предусмотрены открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток, льготные условия по вкладам и кредитам в банке
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;
  • бесплатное получение наличных в любых банкоматах;
  • выпуск карты Priority Pass и 4 бесплатных посещения бизнес-залов в год
Минусы
  • наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Intesa Magnifica" для клиентов с доходом свыше 120 000 руб. или совершающих покупки по карте любого банка на сумму от 110 000 руб. в месяц за последние 6 месяцев;
  • при наличии подключенной программы лояльности "Intesa-S7 Priority" cash back не начисляется;
  • участие в программе "Intesa-S7 Priority" оплачивается дополнительно
Дата актуализации
11.02.2019 12:58
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Intesa Magnifica Вояж» в 23 городах России
13 746
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба