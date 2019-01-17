Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Samsung Pay Бонусы другое

для путешествий программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины): 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;

макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых - на фактический остаток свыше 100 руб.; дополнительно на минимальный остаток: 0,5% годовых - 50 000-100 000 руб. (включительно), 1% годовых - 100 000-500 000 руб. (включительно), 2% годовых - свыше 500 000 руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день по карте, до 300 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток;

бонусная программа Особые ограничения предоставляется гражданам, имеющим право на получение пенсии и/или иных выплат социального характера;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 17.01.2019 14:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.