Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
ФитнесМания
MasterCard World «ФитнесМания» — Авангард
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
- другое
за покупки по карте начисляются бонусы из расчета 1% от суммы безналичных покупок, накопленными бонусами осуществляется оплата услуг клуба "ФитнесМания"
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;
- карта IAPA - 3 000 руб.;
- месяц посещения спортивного клуба "ФитнесМания" при покупке годового контракта
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- бонусная программа
Дата актуализации
04.02.2019 13:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ФитнесМания» в 83 городах России
4 381Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки(495) 234-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки для Москвы