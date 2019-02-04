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ФитнесМания

MasterCard World «ФитнесМания» — Авангард
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
  • другое

за покупки по карте начисляются бонусы из расчета 1% от суммы безналичных покупок, накопленными бонусами осуществляется оплата услуг клуба "ФитнесМания"

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой;
  • карта IAPA - 3 000 руб.;
  • месяц посещения спортивного клуба "ФитнесМания" при покупке годового контракта
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • бонусная программа
Дата актуализации
04.02.2019 13:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ФитнесМания» в 83 городах России
4 381
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 68
Банкоматы 46
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Телефоны
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