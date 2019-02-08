Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Cash Back 0,5% за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц Бонусы для путешествий

благотворительность программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность: 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

1 миля за каждые 90 руб. при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок от 30 000 руб. 1% Выпуск и обслуживание 800 - 1 160 ₽ 800 руб. за обслуживание карты без программ лояльности; 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) / 1,5% мин. 500 руб. при снятии за рубежом Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);

СМС-информирование - 45 руб.в месяц(пакет 2);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах сторонних банков;

возможность подключения к программам лояльности; Минусы платное подключение к программе лояльности Особые ограничения к карте может быть подключена одна из программ лояльности по выбору клиента Дата актуализации 08.02.2019 11:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.