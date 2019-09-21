Дебетовые карты MasterCard в банке Уралсиб

Банк: Банк Уралсиб
Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
 до 6% 0 - 588 есть
  • благотворительность
  • для путешествий
  • другое
65 заявок
Mastercard World
American Express
 нет 699 есть
  • другое
Visa Classic Light
Mastercard Electronic
 нет 0 - 299 есть
  • другое
  • для путешествий
  • благотворительность
  • сотовые операторы
нет 599 есть
  • другое
  • благотворительность
  • сотовые операторы
  • для путешествий
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
 нет 0 - 1 188 есть
  • другое
  • благотворительность
  • для путешествий
нет 599 нет
  • благотворительность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 699 нет
  • заправки
нет 699 нет
  • сотовые операторы

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты MasterCard в банке Уралсиб в городах:

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Дебетовые карты MasterCard в банке Уралсиб давно перестали быть чем-то новым и непонятным. По статистике, многие россияне уже имеют от 3 до 5 пластиковых карточек. Это значительно упрощает повседневную жизнь — больше не нужно искать мелочь и носить с собой бумажные деньги. Если вы решили попробовать новую систему — всегда рады помочь вам на сервисе Banki.ru. Наш сайт предлагает множество выгодных программ от коммерческих и российских финансовых организаций. Наши специалисты своевременно обновляют сведения об условиях программы — нам можно полностью доверять.

Требования для пользователей Master Card

Онлайн счет создан для того, чтобы облегчить вам жизнь. Условия простые и доступные для всех — нужен паспорт, а возраст будущего клиента должен быть от 18 лет. Обычно учреждения не берут плату за обслуживание, кроме того, осуществляется ежемесячное начисление дополнительных средств в зависимости от остатка в последних числах месяца.

Подробнее об использовании счета:

  • можно сделать пластиковую карточку зарплатной и каждый месяц получить перечисления с места работы (детали программы следует уточнить у менеджера структуры);
  • клиенту можно совершать оплату в интернете;
  • в случае необходимости — пополнить счет через интернет-банкинг (работает круглосуточно);
  • средства застрахованы — если случится так, что филиал лишится лицензии, вы сможете вернуть деньги через 2 недели.

    • Каждая пластиковая карточка имеет магнитную ленту и чип — это наиболее безопасный вариант хранения средств. Приятный бонус: по ним быстрее проходят операции.

    Что нужно знать о маркете Banki.ru

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