|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
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Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
|до 6%
|0 - 588
|есть
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65 заявок
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Mastercard World
American Express
|нет
|699
|есть
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Visa Classic Light
Mastercard Electronic
|нет
|0 - 299
|есть
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|599
|есть
|
|
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
Mastercard Unembossed Non-Personalized
Mastercard World
|нет
|0 - 1 188
|есть
|
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|
Mastercard Standard
|нет
|599
|нет
|
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Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
|нет
|699
|нет
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Visa Classic
|нет
|699
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в банке Уралсиб давно перестали быть чем-то новым и непонятным. По статистике, многие россияне уже имеют от 3 до 5 пластиковых карточек. Это значительно упрощает повседневную жизнь — больше не нужно искать мелочь и носить с собой бумажные деньги. Если вы решили попробовать новую систему — всегда рады помочь вам на сервисе Banki.ru. Наш сайт предлагает множество выгодных программ от коммерческих и российских финансовых организаций. Наши специалисты своевременно обновляют сведения об условиях программы — нам можно полностью доверять.
Требования для пользователей Master Card
Онлайн счет создан для того, чтобы облегчить вам жизнь. Условия простые и доступные для всех — нужен паспорт, а возраст будущего клиента должен быть от 18 лет. Обычно учреждения не берут плату за обслуживание, кроме того, осуществляется ежемесячное начисление дополнительных средств в зависимости от остатка в последних числах месяца.
Подробнее об использовании счета:
Каждая пластиковая карточка имеет магнитную ленту и чип — это наиболее безопасный вариант хранения средств. Приятный бонус: по ним быстрее проходят операции.
Что нужно знать о маркете Banki.ru
У нас есть фильтр, с помощью которого гости ресурса подбирают себе наиболее выгодные финансовые продукты. Нужно просто выбрать приемлемые параметры и нажать кнопку подтверждения — в топе появится множество карточек, на которых указана необходимая информация.
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