Дебетовые карты MasterCard в банке Уралсиб давно перестали быть чем-то новым и непонятным. По статистике, многие россияне уже имеют от 3 до 5 пластиковых карточек. Это значительно упрощает повседневную жизнь — больше не нужно искать мелочь и носить с собой бумажные деньги. Если вы решили попробовать новую систему — всегда рады помочь вам на сервисе Banki.ru. Наш сайт предлагает множество выгодных программ от коммерческих и российских финансовых организаций. Наши специалисты своевременно обновляют сведения об условиях программы — нам можно полностью доверять.

Требования для пользователей Master Card

Онлайн счет создан для того, чтобы облегчить вам жизнь. Условия простые и доступные для всех — нужен паспорт, а возраст будущего клиента должен быть от 18 лет. Обычно учреждения не берут плату за обслуживание, кроме того, осуществляется ежемесячное начисление дополнительных средств в зависимости от остатка в последних числах месяца.

Подробнее об использовании счета:

можно сделать пластиковую карточку зарплатной и каждый месяц получить перечисления с места работы (детали программы следует уточнить у менеджера структуры);

клиенту можно совершать оплату в интернете;

в случае необходимости — пополнить счет через интернет-банкинг (работает круглосуточно);

средства застрахованы — если случится так, что филиал лишится лицензии, вы сможете вернуть деньги через 2 недели.

Каждая пластиковая карточка имеет магнитную ленту и чип — это наиболее безопасный вариант хранения средств. Приятный бонус: по ним быстрее проходят операции.

Что нужно знать о маркете Banki.ru

У нас есть фильтр, с помощью которого гости ресурса подбирают себе наиболее выгодные финансовые продукты. Нужно просто выбрать приемлемые параметры и нажать кнопку подтверждения — в топе появится множество карточек, на которых указана необходимая информация.

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