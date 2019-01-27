Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможен моментальный выпуск неименной карты;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы заправки программа лояльности Нам по пути: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль начисление бонусов ("золотой" статус): 0,6-2,5 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;

1,5 бонуса за каждые 50 руб., потраченные на сопутствующие товары АЗС "Газпромнефть" (кроме табачной продукции);

1 бонус за каждые 100 руб. / 2,5 долл. / 2 евро прочих покупок бонусы не начисляются: на сопутствующие товары и услуги при покупке на сумму: свыше 4 000 руб. в сутки, свыше 9 000 руб. в неделю, свыше 36 000 руб. в месяц;

на нефтепродукты (кроме ДТ) при покупке свыше 300 литров в месяц;

на ДТ при покупке свыше 300 литров в сутки;

при совершении более 3 покупок нефтепродуктов в сутки;

при совершении более 3 покупок сопутствующих товаров в сутки;

АИ-80, КПГ и некоторые акционные товары не участвует в программе лояльности макс. количество бонусов на карте – 60 000; срок действия бонусов - 12 месяцев Выпуск и обслуживание 400 ₽ единоразово за выпуск карты Выпуск и обслуживание 6 $ 400 руб. (эквивалент) единоразово за выпуск карты Выпуск и обслуживание 5 € 400 руб. (эквивалент) единоразово за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 800 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в ПВН банков-участников корпоративной сети Лимиты по операциям снятие наличных: до 700 евро в день, до 3 500 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций (выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется);

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;

бонусная программа Минусы плата взимается сразу за весь срок действия карты Дата актуализации 27.01.2019 00:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.