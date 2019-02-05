Сити Инвест Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Платежная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- стоимость обслуживания 23 $
- стоимость обслуживания 20 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
единовременно за весь срок действия карты - 2 года
Выпуск и обслуживание
23 $
1 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года
Выпуск и обслуживание
20 €
1 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
не производится
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,6%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,6%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты
Снятие наличных в банкоматах банка
не производится
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах банка
не производится
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка + 1,5% от суммы операции;
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (10 руб. в банкоматах Банка "Санкт-Петербург");
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
- отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
05.02.2019 17:11
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Сити Инвест Банк»
- Адрес
- 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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(812) 324-06-90