Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ единовременно за весь срок действия карты - 2 года Выпуск и обслуживание 23 $ 1 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года Выпуск и обслуживание 20 € 1 500 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия карты - 2 года Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,6%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

в ПВН Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. в месяц - 0,6%, мин. 15 руб. при снятии рублей, свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения вне зависимости от валюты Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах банка не производится Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

в банкоматах Банка "Санкт-Петербург" и его партнеров: до 300 000 руб. - 1,5%, мин. 30 руб.; свыше 300 000 руб. в месяц - дополнительно к указанным комиссиям взимается 6% от суммы превышения Дополнительная информация конвертация - по курсу банка + 1,5% от суммы операции;

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (10 руб. в банкоматах Банка "Санкт-Петербург");

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров Минусы отсутствие собственных банкоматов банка Дата актуализации 05.02.2019 17:11 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.