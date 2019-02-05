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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Акибанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 0,5 до 5%
- при покупках от 20 000 руб., устанавливается в зависимости от категории торговой точки (см. сайт банка), где совершается операция по оплате товаров и услуг; мин. - 100 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 50 руб.
- 0% при подключении услуги СМС-информирования;
- 1%, мин. 6 долл. (эквивалент) за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 6 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах - 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц, в кассах - 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов по заявлению клиента - 200 руб.
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
- СМС - информирование - 50 руб, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
05.02.2019 17:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
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8 800 100-25-42 — единая справочная служба