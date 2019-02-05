Аверс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Выпуск и обслуживание
200 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- срок действия карты - 1 год;
- конвертация - по валютобменному курсу банка на день операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- карта оформляется для расчетов в сети интернет;
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
- ОГРН
- 1021600000993
- Сайт
- www.aversbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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8 800 700-43-21 — единая справочная служба