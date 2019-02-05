Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Выпуск и обслуживание 200 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

срок действия карты - 1 год;

конвертация - по валютобменному курсу банка на день операции Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания Особые ограничения карта оформляется для расчетов в сети интернет;

снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.