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Аверс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Выпуск и обслуживание
200 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • срок действия карты - 1 год;
  • конвертация - по валютобменному курсу банка на день операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
  • карта оформляется для расчетов в сети интернет;
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 13:55
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 3 городах России
5 830
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 9
Банкоматы 37
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба