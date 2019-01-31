Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 6 000 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 100 $ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 100 € Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ

0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл.

0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ

0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл.

0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ

0,75% - в банкоматах банка "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл.

0,75% - в ПВН банка "ФК Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 1 000 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 40 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банка "ФК Открытие" Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах банка Дата актуализации 31.01.2019 14:59 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.