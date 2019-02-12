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чип

бесконтактные платежи Бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению в городах Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск Выпуск и обслуживание 150 ₽ срок действия карты - 1 год Первоначальный взнос: 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия - 1 год;

карта пополняемая;

первоначальный взнос - от 500 до 15 000 руб;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 12.02.2019 11:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.