Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Предоплаченная Visa (непополняемая)
Visa Prepaid — Ак Барсеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Prepaid
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению в городах Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Первоначальный взнос: в размере номинала карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- карта непополняемая;
- СМС-информирование - бесплатно;
- номинал карты - 5 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Дата актуализации
12.02.2019 11:34
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная Visa (непополняемая)» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба