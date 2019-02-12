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Ак Барс, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Предоплаченная Visa (непополняемая)

Visa Prepaid — Ак Барс
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • предоплаченная карта
  • Visa Prepaid — Ак Барс
  • Visa Prepaid — Ак Барс
  • Visa Prepaid — Ак Барс
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Prepaid
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи

Бесконтактная оплата услуг общественного городского пассажирского транспорта по транспортному приложению в городах Казань, Н.Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск

Выпуск и обслуживание
150 ₽
Первоначальный взнос: в размере номинала карты
Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • карта непополняемая;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • номинал карты - 5 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации
12.02.2019 11:34
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная Visa (непополняемая)» в 93 городах России
52 459
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 36
Банкоматы 192
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба