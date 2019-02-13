Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron

Mastercard Maestro Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Выпуск и обслуживание 360 - 660 ₽ со 2-го года: 360 руб. 30 руб. в месяц за обслуживание;

300 руб. за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном Выпуск и обслуживание 5 - 10 $ со 2-го года: 360 руб. (эквивалент) 30 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;

300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Выпуск и обслуживание 5 - 9 € со 2-го года: 360 руб. (эквивалент) 30 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;

300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";

бесплатное СМС-информирование;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

индивидуальный дизайн Дата актуализации 13.02.2019 16:41 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.