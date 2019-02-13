Центр-инвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Народная
MasterCard Cirrus/Maestro — Центр-инвестеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 360 до 660 ₽
- стоимость обслуживания от 5 до 10 $
- стоимость обслуживания от 5 до 9 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
360 - 660 ₽
со 2-го года: 360 руб.
- 30 руб. в месяц за обслуживание;
- 300 руб. за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном
Выпуск и обслуживание
5 - 10 $
со 2-го года: 360 руб. (эквивалент)
- 30 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;
- 300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном;
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
5 - 9 €
со 2-го года: 360 руб. (эквивалент)
- 30 руб. (эквивалент) в месяц за обслуживание;
- 300 руб. (эквивалент) за выпуск карты Visa с индивидуальным дизайном;
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 70 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц, в ПВН - 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- индивидуальный дизайн
Дата актуализации
13.02.2019 16:41
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Народная» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба