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Mastercard Unembossed Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay/ Garmin Pay Выпуск и обслуживание 240 ₽ взимается по 20 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5% в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. в банкоматах, 100 000 руб. в ПВН в день Дополнительная информация неснижаемый остаток на счет - 0,5% от фактического остатка;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах банка - 4 руб., в банкоматах сторонних банков - 0,85 у.е;

изменение ПИН-кода - 12 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

скидки при оплате товаров или услуг партнеров - участников программы привилегий "Город скидок+ Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия в банкоматах сторонних банков Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка Дата актуализации 06.02.2019 12:34 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.