Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 20 - 50 ₽ плата взимается за каждые полгода обслуживания карты: 20 руб. при оформлении через КУБ-Direct, 30 руб. - в отделении банка, 50 руб. - через АТМ Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация минимальный взнос при открытии карты - 200 руб.;

неснижаемый остаток на счете - 150 руб.

СМС-информирование - бесплатно при оформлении через банкомат, в отделении банка и через КУБ-Direct - 59 руб. в месяц ;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование; Минусы комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка Особые ограничения карта предназначена для совершения операций в сети Интернет, а также заказов по почте или телефону Дата актуализации 06.02.2019 12:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.