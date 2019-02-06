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Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 20 до 50 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
20 - 50 ₽
плата взимается за каждые полгода обслуживания карты: 20 руб. при оформлении через КУБ-Direct, 30 руб. - в отделении банка, 50 руб. - через АТМ
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- минимальный взнос при открытии карты - 200 руб.;
- неснижаемый остаток на счете - 150 руб.
- СМС-информирование - бесплатно при оформлении через банкомат, в отделении банка и через КУБ-Direct - 59 руб. в месяц ;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
Минусы
- комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка
Особые ограничения
- карта предназначена для совершения операций в сети Интернет, а также заказов по почте или телефону
Дата актуализации
06.02.2019 12:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33 — справочная служба