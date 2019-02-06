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Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 20 до 50 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
20 - 50 ₽

плата взимается за каждые полгода обслуживания карты: 20 руб. при оформлении через КУБ-Direct, 30 руб. - в отделении банка, 50 руб. - через АТМ

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • минимальный взнос при открытии карты - 200 руб.;
  • неснижаемый остаток на счете - 150 руб.
  • СМС-информирование - бесплатно при оформлении через банкомат, в отделении банка и через КУБ-Direct - 59 руб. в месяц ;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
Минусы
  • комиссия за снятие наличных в ПВН / банкоматах банка
Особые ограничения
  • карта предназначена для совершения операций в сети Интернет, а также заказов по почте или телефону
Дата актуализации
06.02.2019 12:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 1 городе России
1 675
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в вашем городе Магнитогорск
Отделения 12
Банкоматы 117
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Телефоны
(3519) 24-89-33 — справочная служба