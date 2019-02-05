Алмазэргиэнбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Карта добра
Visa Classic «Карта добра» — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 100 ₽
- cash back до 1,5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 0,5 до 1,5%
- 0,5% от суммы любых покупок;
- 0,5% от суммы покупок менее 15 000 руб. в "любимой категории";
- 1,5% от суммы покупок более 15 000 руб. в "любимой категории"
- макс.2 000 руб. в месяц:
Бонусы
- благотворительность
пожертвования за счет средств банка в благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харысхал»:
- 0,3% от суммы операций в месяц;
- 350 руб. ежегодно от суммы платы за годовое обслуживание карты;
- макс. - 1 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
1 100 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятие не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятие не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
- 1% от суммы - за снятие в банкоматах группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 120 руб. за операцию - при снятии не более 12 000 руб.
- 1% от суммы за операцию - при снятии свыше 12 000 руб.
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб., в офисе банка - 150 руб.;
- конвертация - 1% от суммы;
- стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- наличие благотворительной программы
Дата актуализации
05.02.2019 11:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта добра» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Якутск
- Телефоны
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(4112) 34-36-62