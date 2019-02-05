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Энерготрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Дебетовая Мир

Мир Классическая — Энерготрансбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ; 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • возраст клиента - от 14 лет
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
05.02.2019 09:52
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 10 городах России
3 371
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная