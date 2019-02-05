Энерготрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Энерготрансбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ; 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
- возраст клиента - от 14 лет
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
05.02.2019 09:52
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 10 городах России
3 371Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная