Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных 150 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно;

смена ПИН-кода - бесплатно;

конвертация - по курсу Банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 11.02.2019 15:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.