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Salary card
Visa Classic «Карта быстрой выдачи» — Ижкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Мир
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 10 000 руб.в месяц, 1% мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. - на территории РФ;
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 10 000 руб.в месяц, 1% мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. - на территории РФ;
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- возможно подключение транспортного приложения "Стриж" для оплаты проезда в общественном городском транспорте (по карте "Мир")
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие платы за обслуживание;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков до 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков свыше 10 000 руб. в месяц на территории РФ;
- наличие бонусной программы
Дата актуализации
12.02.2019 12:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Salary card» в 15 городах России
Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба