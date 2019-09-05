Тип карты Мир

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay

Cash Back от 0,5 до 5% 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские";

0.5% от суммы остальных покупок;

мин. сумма покупок в месяц - 3 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет

Начисление процентов на остаток средств на счете до 4% начисляется при ежедневном остатке на счете не менее 30 000 руб.; на остаток более 300 000 руб. проценты не начисляются

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 639 ₽ со 2-го месяца по 149 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий: среднемесячные безналичные операции не менее 10 000 руб. в месяц;

ежедневный остаток на счете карты от 25 000 руб. в течение месяца

Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 150 000 руб. в сутки, свыше 1,5%, мин. 150 руб

Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 150 000 руб. в сутки, свыше 1,5%, мин. 150 руб

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% до 100 000 руб. в месяц при сумме операции свыше 3 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц;

3% при сумме операции до 3 000 руб.;

1,5%, мин. 150 руб. - за рубежом

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

дополнительная карта бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;

проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых