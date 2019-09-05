Дебетовая карта "Дебетовая #всемогу.мир" в Севергазбанке
Мир — Севергазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 639 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 0,5 до 5%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 4%
начисляется при ежедневном остатке на счете не менее 30 000 руб.; на остаток более 300 000 руб. проценты не начисляются
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 1 639 ₽
со 2-го месяца по 149 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|05.09.2019 17:10
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая #всемогу.мир» в 33 городах России
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Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- ОГРН
- 1023500000160
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73