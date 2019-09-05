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Дебетовая карта "Дебетовая #всемогу.мир" в Севергазбанке

Мир — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 639 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 5%
  • 5% от операций на сумму не более 60 000 руб. в месяц в категориях "Автомойки", "Магазины спортивных товаров", "Кондитерские";
  • 0.5% от суммы остальных покупок;
  • мин. сумма покупок в месяц - 3 000 руб.;ограничений по сумме возврата нет
Начисление процентов на остаток средств на счете до 4%
начисляется при ежедневном остатке на счете не менее 30 000 руб.; на остаток более 300 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 639 ₽

со 2-го месяца по 149 руб. в месяц, не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднемесячные безналичные операции не менее 10 000 руб. в месяц;
  • ежедневный остаток на счете карты от 25 000 руб. в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в сутки, свыше 1,5%, мин. 150 руб
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в сутки, свыше 1,5%, мин. 150 руб
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% до 100 000 руб. в месяц при сумме операции свыше 3 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц;
  • 3% при сумме операции до 3 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - за рубежом
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • дополнительная карта бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации 05.09.2019 17:10
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая #всемогу.мир» в 33 городах России
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Справочная информация
ПАО «БАНК СГБ»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
ОГРН
1023500000160
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 2
Банкоматы 36
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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