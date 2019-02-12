клиент самостоятельно выбирает одну бонусную программу, по которой предусмотрено начисление бонусов в размере 0,5% от суммы любой покупки по карте и повышенный процент по отдельной категории товаров; к зачету доступна любая операция по карте, с момента совершения которой прошло не более 30 дней; максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от суммы операции; срок бонусов - 365 дней; максимальная сумма - 4 000 бонусов в месяц; бонусные программы:

Всё есть - 1% от покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах; максимальное количество - 4 000 бонусов месяц;

Вам везёт - 5% за операции на автозаправках при условии, что сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров и услуг, превышает 20 000 руб, 3% - если сумма превышает 10 000 руб.; максимальная стоимость покупки - 2 000 руб.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц;

Будьте здоровы - 3% от суммы покупки в любой аптеке; 5% - в аптеках при выполнении одного из условий: участнику поступает на счет в банке пенсия или участник в предыдущем месяце совершил по карте, подключенной к бонусной программе, операций на сумму более 5 000 рублей.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц

участник самостоятельно выбирает в личном кабинете доступную для списания бонусов операцию