Дебетовая
- стоимость обслуживания 480 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 16 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 16 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
- технология 3D Secure
- чип
- заправки
- супермаркеты
- другое
клиент самостоятельно выбирает одну бонусную программу, по которой предусмотрено начисление бонусов в размере 0,5% от суммы любой покупки по карте и повышенный процент по отдельной категории товаров; к зачету доступна любая операция по карте, с момента совершения которой прошло не более 30 дней; максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от суммы операции; срок бонусов - 365 дней; максимальная сумма - 4 000 бонусов в месяц; бонусные программы:
Всё есть - 1% от покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах; максимальное количество - 4 000 бонусов месяц;
Вам везёт - 5% за операции на автозаправках при условии, что сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров и услуг, превышает 20 000 руб, 3% - если сумма превышает 10 000 руб.; максимальная стоимость покупки - 2 000 руб.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц;
Будьте здоровы - 3% от суммы покупки в любой аптеке; 5% - в аптеках при выполнении одного из условий: участнику поступает на счет в банке пенсия или участник в предыдущем месяце совершил по карте, подключенной к бонусной программе, операций на сумму более 5 000 рублей.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц
участник самостоятельно выбирает в личном кабинете доступную для списания бонусов операцию
(40 руб. в месяц)
(1,35 долл. в месяц)
(1,35 евро в месяц)
0%
0%
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 150 руб.
0%
0%
1%, мин. 3 долл.
1%, мин. 5 долл.
0%
0%
1%, мин. 3 евро
1%, мин. 5 евро
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл./0,5 евро
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах, евро
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 333-22-65 — единая справочная служба