Кошелев-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold+
Mastercard Gold — Кошелев-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 350 до 1 450 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6%
5% годовых начисляются при сумме операций оплаты товаров и услуг от 10 000 руб. до 69 999,99 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 70 000 руб., на остаток до 10 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
350 - 1 450 ₽
со 2-года: 0-1 200 руб.; при выпуск карты единовременно взимается 350 руб., со 2-го месяца по 100 руб. в месяц, при покупках от 8 000 руб. в предыдущем месяце ежемесячная плата отсутствует
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- бесплатное СМС-информирование;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;
- комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете при покупках от 10 000 руб.;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- бесплатное снятие наличных в сумме до 80 000 руб.
Дата актуализации
13.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold+» в 6 городах России
Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 251-00-00