Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5% годовых начисляются при сумме операций оплаты товаров и услуг от 10 000 руб. до 69 999,99 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 70 000 руб., на остаток до 10 000 руб. проценты не начисляются от 5% до 6% Выпуск и обслуживание 350 - 1 450 ₽ со 2-года: 0-1 200 руб.; при выпуск карты единовременно взимается 350 руб., со 2-го месяца по 100 руб. в месяц, при покупках от 8 000 руб. в предыдущем месяце ежемесячная плата отсутствует Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 80 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 80 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 150 000 руб. в день Дополнительная информация кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;

бесплатное СМС-информирование;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;

комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете при покупках от 10 000 руб.;

возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;

бесплатное снятие наличных в сумме до 80 000 руб. Дата актуализации 13.02.2019 15:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.