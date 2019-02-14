Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 10% 10% за покупки в категориях "Цветы", "Кино", "Рестораны и кафе" в течение 2-х месяцев при оформлении карты до 31 марта 2019;

5% за покупки в категории "Транспорт и такси";

2% за покупки в категории "Здоровье и спорттовары";

1% за другие покупки;

макс. - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц 3% Выпуск и обслуживание 760 ₽ со 2-года 720 руб.; 100 руб. единовременно за выпуск карты (до 31 марта 2019);

60 руб. взимается со 2-го месяца - плата за участие в программе Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 115 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 115 руб. Лимиты по операциям до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рубляхот суммы превышения;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживания карты;

возможна экстренная доставка карты Дата актуализации 14.02.2019 09:37 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.