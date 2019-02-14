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Золотой Кэшбэк
Visa Gold «Золотой Кэшбэк» — Челиндбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 760 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% за покупки в категориях "Цветы", "Кино", "Рестораны и кафе" в течение 2-х месяцев при оформлении карты до 31 марта 2019;
- 5% за покупки в категории "Транспорт и такси";
- 2% за покупки в категории "Здоровье и спорттовары";
- 1% за другие покупки;
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
760 ₽
со 2-года 720 руб.;
- 100 руб. единовременно за выпуск карты (до 31 марта 2019);
- 60 руб. взимается со 2-го месяца - плата за участие в программе
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 115 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 115 руб.
Лимиты по операциям
до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рубляхот суммы превышения;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможна экстренная доставка карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:37
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотой Кэшбэк» в 27 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр