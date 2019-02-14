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Золотой Кэшбэк

Visa Gold «Золотой Кэшбэк» — Челиндбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 760 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% за покупки в категориях "Цветы", "Кино", "Рестораны и кафе" в течение 2-х месяцев при оформлении карты до 31 марта 2019;
  • 5% за покупки в категории "Транспорт и такси";
  • 2% за покупки в категории "Здоровье и спорттовары";
  • 1% за другие покупки;
  • макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
760 ₽

со 2-года 720 руб.;

  • 100 руб. единовременно за выпуск карты (до 31 марта 2019);
  • 60 руб. взимается со 2-го месяца - плата за участие в программе
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 115 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 115 руб.

Лимиты по операциям
до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рубляхот суммы превышения;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • возможна экстренная доставка карты
Дата актуализации
14.02.2019 09:37
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотой Кэшбэк» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр