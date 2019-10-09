Дебетовые карты с процентом на остаток в Севергазбанке

Дебетовая карта Севергазбанка с процентом на остаток средств — востребованный продукт. Ее можно использовать и как платежный инструмент, и для хранения денег, и для получения прибыли. Чаще всего такой пластик получают для решения повседневных финансовых задач:

оплаты товаров и услуг;

совершения денежных переводов;

снятия наличных в банкоматах.

Что особенно важно, начисление процентов на оставшиеся на счете средства превращают его в интересную альтернативу обычному вкладу. Не стоит забывать и о том, что эти деньги застрахованы, что обеспечивает их безопасность. Личный кабинет на сайте банка позволяет контролировать ваши финансы. Доступ к нему есть только у вас, и в нем можно отслеживать все поступления и расходы.

Подробности о программах, в рамках которых можно стать держателем такого пластика, вы найдете на сайте нашего онлайн-сервиса.

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предоставляет возможность обратиться в банк за получением пластика, не отходя от компьютера — достаточно лишь нажать кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой, заполнить заявление и отослать его на рассмотрение.

Как сделать выбор?

Поиск подходящего предложения следует начать со знакомства с условиями всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет:

размер процента, начисляемого на остаток;

стоимость годового обслуживания — обычно не нужно платить за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования, но за второй и последующие годы берется комиссия;

уровень популярности.

Ко многим программам предлагаются бонусы для тех, кто часто бронирует авиабилеты, заправляет автомобили на АЗС, совершает много покупок в супермаркетах посредством безналичного расчета.

Вам пригодится эффективный и простой в использовании поисковый инструмент — функция сортировки по перечисленным выше критериям. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка наиболее привлекательные варианты.

Также мы рекомендуем использовать в качестве источника полезной информации отзывы, оставленные теми, кто уже стал клиентами банка. В них вы найдете сведения, которые не всегда удается почерпнуть из официальных документов — например, насколько вежливы сотрудники или сколько времени в действительности занимает рассмотрение заявок.