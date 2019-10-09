Дебетовые карты с процентом на остаток в Севергазбанке

Банк: Севергазбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 6% 0 - 5 388 до 5% нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть

Отзывы

Лучшие
Оценка: 5 Проверяется
Приветливые консультанты встречают, приятный руководитель провожает. Вернусь 100000 раз. Зарядила энергией позитива, все объяснили, показали, быстро обслужили. На все мои вопросы... Весь отзыв
Все отзывы

Дебетовые карты с процентом на остаток в Севергазбанке в городах:

Подробнее

Дебетовая карта Севергазбанка с процентом на остаток средств — востребованный продукт. Ее можно использовать и как платежный инструмент, и для хранения денег, и для получения прибыли. Чаще всего такой пластик получают для решения повседневных финансовых задач:

  • оплаты товаров и услуг;
  • совершения денежных переводов;
  • снятия наличных в банкоматах.

    • Что особенно важно, начисление процентов на оставшиеся на счете средства превращают его в интересную альтернативу обычному вкладу. Не стоит забывать и о том, что эти деньги застрахованы, что обеспечивает их безопасность. Личный кабинет на сайте банка позволяет контролировать ваши финансы. Доступ к нему есть только у вас, и в нем можно отслеживать все поступления и расходы.

    Подробности о программах, в рамках которых можно стать держателем такого пластика, вы найдете на сайте нашего онлайн-сервиса.

    Преимущества Banki.ru

    Сайт:

  • работает в режиме 24/7, и вы можете искать ответы на интересующие вас вопросы в удобное время — днем и ночью, в будни, по праздникам и в выходные дни;
  • размещает только точную и актуальную информацию — это обеспечивается регулярными проверками и оперативными обновлениями;
  • предоставляет возможность обратиться в банк за получением пластика, не отходя от компьютера — достаточно лишь нажать кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой, заполнить заявление и отослать его на рассмотрение.

    • Как сделать выбор?

    Поиск подходящего предложения следует начать со знакомства с условиями всех программ. Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет:

  • размер процента, начисляемого на остаток;
  • стоимость годового обслуживания — обычно не нужно платить за выпуск пластика и первые двенадцать месяцев его использования, но за второй и последующие годы берется комиссия;
  • уровень популярности.

    • Ко многим программам предлагаются бонусы для тех, кто часто бронирует авиабилеты, заправляет автомобили на АЗС, совершает много покупок в супермаркетах посредством безналичного расчета.

    Вам пригодится эффективный и простой в использовании поисковый инструмент — функция сортировки по перечисленным выше критериям. Она дает возможность поднимать в верхнюю часть списка наиболее привлекательные варианты.

    Также мы рекомендуем использовать в качестве источника полезной информации отзывы, оставленные теми, кто уже стал клиентами банка. В них вы найдете сведения, которые не всегда удается почерпнуть из официальных документов — например, насколько вежливы сотрудники или сколько времени в действительности занимает рассмотрение заявок.

    ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях