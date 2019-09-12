Дебетовые карты с процентом на остаток в Московском Индустриальном Банке

Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, которым пользуется множество россиян. Договор оформляется чрезвычайно быстро, после чего вы становитесь держателем простого в использовании, удобного и безопасного пластика. Такой банковский продукт пригодится тем, кто не планирует брать кредит, ведь он дает доступ лишь к деньгам, лежащим на счете. С его помощью можно решать повседневные финансовые задачи:

оплачивать товары и услуги;

отправлять и получать денежные переводы;

снимать наличные в банкоматах.

Важная особенность предложений, собранных на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru — высокий процент на остаток средств. Благодаря этому пластик по доходности приближается к традиционным банковским вкладам. При этом — никаких ограничений на использование денег, лежащих на счете.

Ответы на интересующие вас вопросы

На сайте вы можете найти важную информацию о Московском Индустриальном Банке и программах, которые он предлагает. Это надежная финансовая организация, которой доверят множество россиян.

Большой выбор предложения является гарантией того, что вы обязательно найдете вариант. Оптимально соответствующий вашим требованиям. Но с чего начать поиск? Рекомендуем внимательно изучить условия каждой программы и сравнить их между собой, чтобы сделать взвешенный выбор.

Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет:

размер процента на остаток;

стоимость годового обслуживания;

наличие опции CashBack (либо ее отсутствие);

бонусы и их особенности;

степень популярности.

Вам пригодится функция сортировки по перечисленным выше критериям. Это простой в использовании и чрезвычайно эффективный поисковый инструмент, помогающий сэкономить время и дающий возможность оперативно найти варианты, соответствующие вашим запросам.

Кешбэк и бонусные программы особенно важны тем, кто совершает много покупок в супермаркетах, используя безналичный расчет, оплачивает с помощью пластика бензин для автомобиля на АЗС, бронирует авиабилеты и номера в гостиницах.

Четыре шага к заключению договора с банком

1. Сделайте окончательный выбор.

2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.

3. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления.

4. Проверьте, правильно ли указаны все данные, и отправьте готовый документ на рассмотрение.

Вскоре специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.