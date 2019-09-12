Дебетовые карты с процентом на остаток в Московском Индустриальном Банке

Дебетовая карта — популярный платежный инструмент, которым пользуется множество россиян. Договор оформляется чрезвычайно быстро, после чего вы становитесь держателем простого в использовании, удобного и безопасного пластика. Такой банковский продукт пригодится тем, кто не планирует брать кредит, ведь он дает доступ лишь к деньгам, лежащим на счете. С его помощью можно решать повседневные финансовые задачи: оплачивать товары и услуги; отправлять и получать денежные переводы; снимать наличные в банкоматах.
Важная особенность предложений, собранных на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru — высокий процент на остаток средств. Благодаря этому пластик по доходности приближается к традиционным банковским вкладам. При этом — никаких ограничений на использование денег, лежащих на счете.
Ответы на интересующие вас вопросы
На сайте вы можете найти важную информацию о Московском Индустриальном Банке и программах, которые он предлагает. Это надежная финансовая организация, которой доверят множество россиян.
Большой выбор предложения является гарантией того, что вы обязательно найдете вариант. Оптимально соответствующий вашим требованиям. Но с чего начать поиск? Рекомендуем внимательно изучить условия каждой программы и сравнить их между собой, чтобы сделать взвешенный выбор.
Основные характеристики, которые необходимо принять в расчет: размер процента на остаток; стоимость годового обслуживания; наличие опции CashBack (либо ее отсутствие); бонусы и их особенности; степень популярности.
Вам пригодится функция сортировки по перечисленным выше критериям. Это простой в использовании и чрезвычайно эффективный поисковый инструмент, помогающий сэкономить время и дающий возможность оперативно найти варианты, соответствующие вашим запросам.
Кешбэк и бонусные программы особенно важны тем, кто совершает много покупок в супермаркетах, используя безналичный расчет, оплачивает с помощью пластика бензин для автомобиля на АЗС, бронирует авиабилеты и номера в гостиницах.
Четыре шага к заключению договора с банком
1. Сделайте окончательный выбор.
2. Нажмите кнопку «Оформить заявку» рядом с выбранной программой.
3. На открывшейся странице заполните онлайн-форму заявления.
4. Проверьте, правильно ли указаны все данные, и отправьте готовый документ на рассмотрение.
Вскоре специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.