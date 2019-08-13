Дебетовые карты с бонусными милями в Росбанке

Бонусные дебетовые карты в Росбанке помогают не только решить ежедневные вопросы, связанные с расчетами, но и принести некую прибыль. Смысл состоит в том, что за каждые потраченные рубли клиент получает некоторое количество баллов, которые впоследствии можно обменять на какие-либо товары или услуги, предоставляемые эмитент пластика.

Общая информация

На сегодняшний день одной из самых прочно вошедших в обиход партнерских программ стали предложения от авиакомпаний. За каждую покупку вам будет начисляться определенное количество миль, которые в дальнейшем можно потратить на оплату авиабилета, гостиницы или аренды автомобиля. При этом некоторые варианты предполагают не только одного конкретного партнера, а подключают целые агрегаторы.

Другой, не менее интересной программой является cash back — возврат части средств от покупки. В зависимости от условий сумма может варьироваться от 1 до 30%. Чаще всего выбираются те торговые точки, которые наиболее близки покупателю. Конечно, заработать на этом сложно, однако суммарно получается неплохая скидка.

Накопительные системы есть не только у предприятий, но и у розничных магазинов. Это прекрасный способ сэкономить на ежедневных покупках. Помимо возврата баллов из программы торговой точки, вам будут начисляться баллы и за оплату в других местах. Таким образом можно внести существенный вклад в бюджет семьи.

Способы оформления

Учитывая, что такие услуги относятся к разряду безрисковых, то высокие требования не предъявляются. Поэтому достаточно представить только паспорт. Анкета не содержит каких-либо особых условий, поэтому ее заполнение не займет много времени. Это можно сделать как через интернет, так и в любом офисе выбранного учреждения. Сам пластик придет через пару дней, после чего можно начать его эксплуатацию. Дополнительно обратите внимание на детали при использовании платежного средства. Иногда возникают проблемы, из-за которых весь эффект от оформления такого продукта будет испорчен.

Возможности banki.ru

Banki.ru — это уникальный сервис, который позволяет ознакомиться со всеми предложениями на рынке финансовых услуг в одном месте. Все процессы происходят в режиме онлайн. Достаточно настроить специальные фильтры под себя, после чего отобразятся все доступные предложения. После того как все условия будут идеально изучены, можно переходить к заполнению анкеты. Это позволит существенно сэкономить время на посещении отделений и поиске самого лучшего предложения.